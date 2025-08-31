Visite théâtralisée déambulatoire Cunault en 1944, cunault, Gennes-Val-de-Loire

Informations pratiques

Visite théâtralisée déambulatoire Cunault en 1944 19 et 20 septembre cunault Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00

Visite théâtralisée déambulatoire Cunault en 1944 à partir d’un récit de la vie quotidienne d’Yvonne Jamet- Richard, une habitante du village.

cunault Cunault Gennes-Val-de-Loire 49350 Chênehutte-Trèves-Cunault Maine-et-Loire Pays de la Loire

Visite théâtralisée déambulatoire Cunault en 1944 à partir d’un récit de la vie quotidienne d’Yvonne Jamet- Richard, une habitante du village.

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