Visite théâtralisée déambulatoire Cunault en 1944, cunault, Gennes-Val-de-Loire
samedi 19 septembre 2026 · cunault · Gennes-Val-de-Loire
Informations pratiques
Visite théâtralisée déambulatoire Cunault en 1944 19 et 20 septembre cunault Maine-et-Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00
Visite théâtralisée déambulatoire Cunault en 1944 à partir d’un récit de la vie quotidienne d’Yvonne Jamet- Richard, une habitante du village.
cunault Cunault Gennes-Val-de-Loire 49350 Chênehutte-Trèves-Cunault Maine-et-Loire Pays de la Loire
Visite théâtralisée déambulatoire Cunault en 1944 à partir d’un récit de la vie quotidienne d’Yvonne Jamet- Richard, une habitante du village.
© Association Tourisme et Culture
À voir aussi à Gennes-Val-de-Loire (Maine-et-Loire)
- La Genn’iale randonnée marche, VTT, Raid VTT et Gravel Gennes-Val-de-Loire 30 août 2026
- Théâtre Frankenstein Route de Louerre Gennes-Val-de-Loire 4 septembre 2026
- Pièce de théâtre CheMinS Saint-Georges-des-Sept-Voies Gennes-Val-de-Loire 4 septembre 2026
- Les premiers champignons de l’automne Gennes-Val-de-Loire 13 septembre 2026
- Église Saint-Eusèbe Gennes Gennes-Val-de-Loire 18 septembre 2026