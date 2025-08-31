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Visite théâtralisée déambulatoire Cunault en 1944, cunault, Gennes-Val-de-Loire

samedi 19 septembre 2026 · cunault · Gennes-Val-de-Loire

Visite théâtralisée déambulatoire Cunault en 1944, cunault, Gennes-Val-de-Loire

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
cunault
Adresse
Cunault
Ville
49350 Gennes-Val-de-Loire
Département
Maine-et-Loire

Visite théâtralisée déambulatoire Cunault en 1944 19 et 20 septembre cunault Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00

Visite théâtralisée déambulatoire Cunault en 1944 à partir d’un récit de la vie quotidienne d’Yvonne Jamet- Richard, une habitante du village.

cunault Cunault Gennes-Val-de-Loire 49350 Chênehutte-Trèves-Cunault Maine-et-Loire Pays de la Loire
Visite théâtralisée déambulatoire Cunault en 1944 à partir d’un récit de la vie quotidienne d’Yvonne Jamet- Richard, une habitante du village.

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