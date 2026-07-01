Visite théâtralisée décalez-vous ! Château de Brancion Martailly-lès-Brancion
vendredi 24 juillet 2026 · Château de Brancion · Martailly-lès-Brancion
Informations pratiques
Martailly-lès-Brancion
Visite théâtralisée décalez-vous !
Château de Brancion 1, place de la Halle Brancion Martailly-lès-Brancion Saône-et-Loire
Tarif : 15 – 15 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 19:00:00
fin : 2026-08-01 20:30:00
Date(s) :
2026-07-24 2026-07-25 2026-07-31 2026-08-01 2026-08-07 2026-08-08 2026-08-14 2026-08-15
Et si vous vous laissiez tenter par une visite théâtralisée du château en famille ?
Vous serez guidés par Guigue, Marguerite, Julien, Harmony et peut-être même tous ces personnages à la fois, on ne sait plus…
Entre récit historique, anachronismes et citations cultes, découvrez le château sous un angle #décalé# !
A partir de 7 ans Réservation obligatoire .
Château de Brancion 1, place de la Halle Brancion Martailly-lès-Brancion 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté
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English : Visite théâtralisée décalez-vous !
L’événement Visite théâtralisée décalez-vous ! Martailly-lès-Brancion a été mis à jour le 2026-07-17 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)
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