Visite théâtralisée décalez-vous ! Château de Brancion Martailly-lès-Brancion

Informations pratiques

Martailly-lès-Brancion

Visite théâtralisée décalez-vous !

Château de Brancion 1, place de la Halle Brancion Martailly-lès-Brancion Saône-et-Loire

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 19:00:00

fin : 2026-08-01 20:30:00

Date(s) :

2026-07-24 2026-07-25 2026-07-31 2026-08-01 2026-08-07 2026-08-08 2026-08-14 2026-08-15

Et si vous vous laissiez tenter par une visite théâtralisée du château en famille ?

Vous serez guidés par Guigue, Marguerite, Julien, Harmony et peut-être même tous ces personnages à la fois, on ne sait plus…

Entre récit historique, anachronismes et citations cultes, découvrez le château sous un angle #décalé# !

A partir de 7 ans Réservation obligatoire .

Château de Brancion 1, place de la Halle Brancion Martailly-lès-Brancion 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

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English : Visite théâtralisée décalez-vous !

L’événement Visite théâtralisée décalez-vous ! Martailly-lès-Brancion a été mis à jour le 2026-07-17 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)