Visite théâtralisée du Château de Mayragues, Château de Mayragues, Cahuzac-sur-Vère

Informations pratiques

Visite théâtralisée du Château de Mayragues 19 et 20 septembre Château de Mayragues Tarn

Sans réservation. 7 € par adulte ; gratuit pour les moins de 15 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite théâtralisée du château de Mayragues

Après le succès de l’an passé, nous renouvelons l’expérience et vous invitons à une visite théâtralisée, avec la participation de la troupe Option 26.

Visite toutes les 30 à 40 minutes – Une façon originale et vivante de découvrir l’histoire du site.

Patrimoine et théâtre se rencontrent pour une expérience immersive.

Château de Mayragues 332 Chemin de Mayragues 81140 Castelnau de Montmiral Cahuzac-sur-Vère 81140 Tarn Occitanie 05 63 33 94 08 http://www.chateau-de-mayragues.com Cette maison forte représentative de l’architecture fortifiée régionale présente un rare chemin de ronde en encorbellement couronnant la structure principale en pierre. Commencé au XIIe siècle, le château a été transformé au XVIIe siècle et bénéficie d’un beau décor intérieur. Il dispose aussi d’un beau pigeonnier languedocien à colonnes.

En 1998, l’édifice a obtenu le Grand prix des Vieilles Maisons Françaises. D964 de Gaillac vers Castelnau de Montmiral puis 3km avant d’arriver à Castelnau prendre tout droit la D15 vers le Verdier / Vaour. Adresse exacte : 332 Chemin de Mayragues, 81140 Castelnau-de-Montmiral.

Visite théâtralisée du château de Mayragues

© Château de Mayragues