Informations pratiques

Visite théâtralisée « La Route de la Soie » par la compagnie Les Poids Sont Plumes Dimanche 20 septembre, 14h30, 16h30 Hôtel de la Borderie Allier

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Voici une visite guidée unique en son genre où le vrai viendra s’entremêler avec le faux sans même nous perturber. Avec cette visite théâtralisée, la compagnie Les Poids Sont Plumes vous proposera une véritable balade exotique et surréaliste à Cusset.

Nombreux nous l’ont déjà rapporté : « C’est fou tout ce qu’on ne savait pas“ ou ”Quand même, qui aurait cru à une telle importance de notre cité ? Réactions – parmi tant d’autres – de l’assistance conquise par la clarté de nos exposés et la traçabilité de nos sources.

Voici les propos tenus par Jean-Jacques de Beauchamp et Jean-Pierre Trebor (Maîtres en conférence déambulée auprès des Beaux-Arts et Relations Internationales) à l’issue de leur visite guidée « La Route de la Soie ».

Que cela signifie-t-il ? La cité de Cusset renfermerait-elle encore des secrets ? L’histoire parlerait de magnaneries (établissements producteurs des vers à soie), d’une route commerciale ou encore d’étroites relations diplomatiques avec l’étranger encore perceptible dans le Cusset d’aujourd’hui. Sans hésitation, venez suivre la Compagnie Les Poids Sont Plumes dans et pour une déambulation extravagante remplie d’anecdotes que vous ne serez pas prêt d’oublier. Cette visite hors cadre et pas vraiment conventionnelle lèvera le voile sur un Cusset caché, inattendu et peut-être vrai.

Hôtel de la Borderie 23, place Victor Hugo 03300 CUSSET Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes

Voici une visite guidée unique en son genre où le vrai viendra s’entremêler avec le faux sans même nous perturber. Avec cette visite théâtralisée, la compagnie Les Poids Sont Plumes vous proposera et…

© Ville de Cusset