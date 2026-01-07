Visite théâtralisée Le quartier du Parc raconté par Augustine Parc de Royan Royan

Visite théâtralisée Le quartier du Parc raconté par Augustine

Parc de Royan Boulevard Frédéric Garnier (à l’angle de l’avenue Emile Zola) Royan Charente-Maritime

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

entre 6 et 12 ans

Début : Dimanche 2026-04-19 15:00:00

fin : 2026-05-10 17:00:00

2026-04-19 2026-05-03 2026-05-24 2026-06-14 2026-07-08 2026-09-06 2026-09-27

On plonge dans l’histoire du quartier du parc de Royan en compagnie d’Augustine.

Parc de Royan Boulevard Frédéric Garnier (à l’angle de l’avenue Emile Zola) Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 08 21 00 contact@royanatlantique.fr

English :

We dive into the history of Royan?s Parc district with Augustine.

