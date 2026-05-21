Visite théâtralisée, sur les pas d’un pêcheur Concarneau
Visite théâtralisée, sur les pas d’un pêcheur Concarneau vendredi 7 août 2026.
Concarneau
Visite théâtralisée, sur les pas d’un pêcheur
Entrée de la Ville-Close Concarneau Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07
fin : 2026-08-07
Date(s) :
2026-08-07
Concarneau est le symbole de la pêche et du travail autour de la mer à quoi pouvait ressembler la ville au début du XXe siècle, entre les chaloupes et les ruelles pavées ? Pour y répondre, rencontrez les esprits des hommes et des femmes qui ont foulé ses pierres…
Durée de la visite 1h. Accessible PMR avec accompagnant.
Adapté à partir de 7 ans mais accessible à tous !
Prévoir de bonnes chaussures et de l’eau. La visite a lieu en extérieur pensez à vos imperméables et vos parapluies si le temps est humide !
Rendez-vous à l’entrée de la Ville-Close
Sur réservation sur le site internet https://loeilculturel.fr/
PLEIN TARIF 12€50
TARIF REDUIT 10€00 Enfants de 13 à 18 ans, étudiants, demandeur d’emploi,
personne en situation de handicap.
TARIF -12 ans 9€00 Enfants de 5-12 ans
GRATUITE Enfants de 0-4 ans, accompagnant personne en situation de
handicap. .
Entrée de la Ville-Close Concarneau 29900 Finistère Bretagne +33 2 98 06 87 90
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Visite théâtralisée, sur les pas d’un pêcheur Concarneau a été mis à jour le 2026-05-21 par OTC CCA
À voir aussi à Concarneau (Finistère)
- Sea Hour Librairie Albertine Concarneau 28 mai 2026
- 10 ans du planning Familial Concarneau 30 mai 2026
- Portes ouvertes du centre de secours Concarneau 30 mai 2026
- Concert des Gabiers du Passage Concarneau 30 mai 2026
- Concert choeur et orgue Eglise Saint-Budoc Concarneau 30 mai 2026