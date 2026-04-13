Visite thématique (30m) : François Décorchemont, Musée du verre François Décorchemont, Conches-en-Ouche

Visite thématique (30m) : François Décorchemont Samedi 27 juin, 15h00 Musée du verre François Décorchemont Eure

7€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-27T15:00:00+02:00 – 2026-06-27T15:30:00+02:00

Fin : 2026-06-27T15:00:00+02:00 – 2026-06-27T15:30:00+02:00

Le musée du Verre met à l’honneur le maître-verrier qui lui a donné son nom.

Il vous invite à découvrir la vie et l’œuvre de François Décorchemont, maître de la pâte de verre, reconnu à l’international. Artiste pluridisciplinaire talentueux, parcourez ses réalisations : de ses premiers objets en pâte de verre fine, réalisés en 1903, à ses vitraux aux couleurs profondes, où le cristal magnifie la lumière, qu’il réalise jusqu’en 1968.

Musée du verre François Décorchemont 25 Rue Paul Guilbaud 27190 Conches Conches-en-Ouche 27190 Eure Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 02.32.30.90.41 »}, {« type »: « email », « value »: « publics-musees@conchesenouche.com »}]

Le musée du verre met à l’honneur François Décorchemont et vous propose de retracer la vie et l’œuvre ce maître-verrier conchois, maître de la pâte de verre et artiste pluridisciplaire talentueux verre art

Musée du Verre François Décorchemont