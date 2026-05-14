Gisèle Buthod-Garçon, Evolution, du 27.06 au 30.08.2026 Place Aristide Briand Conches-en-Ouche

Conches-en-Ouche

Gisèle Buthod-Garçon, Evolution, du 27.06 au 30.08.2026

Place Aristide Briand Maison des Arts Conches-en-Ouche Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 14:00:00

fin : 2026-07-04 18:00:00

Date(s) :

2026-06-27 2026-06-28 2026-07-03 2026-07-04 2026-07-05 2026-07-10 2026-07-11 2026-07-12 2026-07-17 2026-07-18 2026-07-19 2026-07-24 2026-07-25 2026-07-26 2026-07-31 2026-08-01 2026-08-02 2026-08-07 2026-08-08 2026-08-09

Après Agathe Larpent pendant l’été 2023, la Maison des Arts de Conches-en-Ouche expose, du 27 juin au 30 août 2026, une autre grande artiste céramiste ayant une longue carrière derrière elle Gisèle Buthod-Garçon.

Gisèle crée des céramiques marquées par la chaleur et l’aridité de ses paysages près d’Uzès. Elle a trouvé la paix grâce à ses couleurs douces en demi-teinte, assourdies de blanc cassé, de vert lichen, de gris pâle, de vert mousse…

Les pièces de Gisèle Buthod-Garçon s’élancent vers le ciel, bien plantées dans ce sol aride. Elles apportent une sérénité sensible et apaisante, sortes de rochers familiers où l’on peut se lover et se reposer.

Gisèle a également une passion pour l’émail. Et cela est d’autant plus remarquable qu’elle utilise depuis longtemps une cuisson Raku et des émaux basse température. Prouesse technique qui stimule Gisèle, venue en presque autodidacte à la céramique. Comme si chaque expérience, chaque recherche était promesse de défi personnel pour cette artiste au caractère bien trempé sous une réserve silencieuse… .

Place Aristide Briand Maison des Arts Conches-en-Ouche 27190 Eure Normandie +33 2 32 30 20 41

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English : Gisèle Buthod-Garçon, Evolution, du 27.06 au 30.08.2026

L’événement Gisèle Buthod-Garçon, Evolution, du 27.06 au 30.08.2026 Conches-en-Ouche a été mis à jour le 2026-05-12 par OT du Pays de Conches