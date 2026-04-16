Visite thématique à Langres A 2, 3 ou 4 roues, les remparts, on fait le tour ! Langres
Visite thématique à Langres A 2, 3 ou 4 roues, les remparts, on fait le tour ! Langres mardi 7 juillet 2026.
Langres
Visite thématique à Langres A 2, 3 ou 4 roues, les remparts, on fait le tour !
Office de Tourisme de Langres Langres Haute-Marne
Tarif : 6 – 6 – EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07
fin : 2026-07-07
Date(s) :
2026-07-07 2026-08-18
Tout public
Enfilez casque et baskets et partez pour 3 km de découvertes sur les remparts de Langres ! Votre guide vous fera voyager dans l’histoire de la ville, partagera anecdotes et secrets, avant de lancer petits et grands dans des quizz et jeux pour explorer le patrimoine autrement. Pénétrez dans des ouvrages habituellement fermés au public, dont l’ancienne crémaillère, et admirez Langres sous un angle inédit.
Vélo, trottinette, roller… choisissez votre moyen de locomotion pour une balade ludique et conviviale en famille ! Déconseillé moins de 6 ans. .
Office de Tourisme de Langres Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 87 67 67 langres@attractivite52.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Visite thématique à Langres A 2, 3 ou 4 roues, les remparts, on fait le tour ! Langres a été mis à jour le 2026-04-16 par Agence d’Attractivité de la Haute-Marne
À voir aussi à Langres (Haute-Marne)
- Rencontre avec Isabelle Picard Langres 27 avril 2026
- Atelier Jeune Public Crée ta carte pop-up Langres 29 avril 2026
- C’EST TA VIE Langres 29 avril 2026
- Exposition Bernard Lecomte Langres 1 mai 2026
- DE LANGRES A NOGENT Langres Haute-Marne 1 mai 2026