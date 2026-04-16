Langres

Visite thématique à Langres A 2, 3 ou 4 roues, les remparts, on fait le tour !

Office de Tourisme de Langres Langres Haute-Marne

Tarif : 6 – 6 – EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07

fin : 2026-07-07

Date(s) :

2026-07-07 2026-08-18

Tout public

Enfilez casque et baskets et partez pour 3 km de découvertes sur les remparts de Langres ! Votre guide vous fera voyager dans l’histoire de la ville, partagera anecdotes et secrets, avant de lancer petits et grands dans des quizz et jeux pour explorer le patrimoine autrement. Pénétrez dans des ouvrages habituellement fermés au public, dont l’ancienne crémaillère, et admirez Langres sous un angle inédit.

Vélo, trottinette, roller… choisissez votre moyen de locomotion pour une balade ludique et conviviale en famille ! Déconseillé moins de 6 ans. .

Office de Tourisme de Langres Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 87 67 67 langres@attractivite52.fr

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English :

L’événement Visite thématique à Langres A 2, 3 ou 4 roues, les remparts, on fait le tour ! Langres a été mis à jour le 2026-04-16 par Agence d’Attractivité de la Haute-Marne