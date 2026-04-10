Langres

Visite thématique à Langres De la tour Saint-Ferjeux à la tour Piquante, voyage sur les remparts…

Office de Tourisme de Langres Langres Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03

fin : 2026-10-03

Date(s) :

2026-10-03

Tout public

Au fil de cette balade côté Est, les remparts de l’ancienne place forte dévoilent ouvrages emblématiques, histoire, anecdotes croustillantes et trésors bien cachés… Le parcours vous mène de la tour Saint-Ferjeux, première des tours d’artillerie de Langres, à la porte Henri IV aux allures médiévales, puis à l’ancien corps de garde de l’Évêché, suspendu au-dessus du vide. Il s’achève au bastion de la tour Piquante, offrant un panorama remarquable sur la vallée de la Marne. En chemin, vous aurez le privilège de découvrir les alvéoles gallo-romaines, préservées à l’ombre de la muraille et de monter dans l’ancienne crémaillère, clin d’œil au passé ferroviaire de la ville. .

Office de Tourisme de Langres Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 87 67 67 langres@attractivite52.fr

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L’événement Visite thématique à Langres De la tour Saint-Ferjeux à la tour Piquante, voyage sur les remparts… Langres a été mis à jour le 2026-04-10 par Agence d’Attractivité de la Haute-Marne