Visite thématique à Langres De la tour Saint-Ferjeux à la tour Piquante, voyage sur les remparts… Langres
Visite thématique à Langres De la tour Saint-Ferjeux à la tour Piquante, voyage sur les remparts… Langres samedi 3 octobre 2026.
Langres
Visite thématique à Langres De la tour Saint-Ferjeux à la tour Piquante, voyage sur les remparts…
Office de Tourisme de Langres Langres Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03
fin : 2026-10-03
Date(s) :
2026-10-03
Tout public
Au fil de cette balade côté Est, les remparts de l’ancienne place forte dévoilent ouvrages emblématiques, histoire, anecdotes croustillantes et trésors bien cachés… Le parcours vous mène de la tour Saint-Ferjeux, première des tours d’artillerie de Langres, à la porte Henri IV aux allures médiévales, puis à l’ancien corps de garde de l’Évêché, suspendu au-dessus du vide. Il s’achève au bastion de la tour Piquante, offrant un panorama remarquable sur la vallée de la Marne. En chemin, vous aurez le privilège de découvrir les alvéoles gallo-romaines, préservées à l’ombre de la muraille et de monter dans l’ancienne crémaillère, clin d’œil au passé ferroviaire de la ville. .
Office de Tourisme de Langres Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 87 67 67 langres@attractivite52.fr
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L’événement Visite thématique à Langres De la tour Saint-Ferjeux à la tour Piquante, voyage sur les remparts… Langres a été mis à jour le 2026-04-10 par Agence d’Attractivité de la Haute-Marne
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