Visite thématique de l’exposition No estamos muertos TARBES Tarbes

Informations pratiques

Tarbes

Visite thématique de l’exposition No estamos muertos

TARBES 63 rue Georges Lassalle Tarbes Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-25 11:00:00

fin : 2026-08-25

Date(s) :

2026-08-25

Autour des œuvres de l’artiste Daniel Despothuis et des panneaux créés par les Archives départementales des Hautes-Pyrénées, une visite commentée abordera des exemples locaux de Républicains et Républicaines exilées dans les Hautes-Pyrénées.

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TARBES 63 rue Georges Lassalle Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 51 11 60 musee.deportation@mairie-tarbes.fr

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English :

Focusing on the works of artist Daniel Despothuis and the display panels created by the Hautes-Pyrénées Departmental Archives, a guided tour will highlight local examples of Republicans who were exiled to the Hautes-Pyrénées.

L’événement Visite thématique de l’exposition No estamos muertos Tarbes a été mis à jour le 2026-07-21 par OT de Tarbes|CDT65