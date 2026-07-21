Visite thématique de l’exposition No estamos muertos TARBES Tarbes
mardi 25 août 2026 · TARBES · Tarbes
Informations pratiques
Tarbes
Visite thématique de l’exposition No estamos muertos
TARBES 63 rue Georges Lassalle Tarbes Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-25 11:00:00
fin : 2026-08-25
Date(s) :
2026-08-25
Autour des œuvres de l’artiste Daniel Despothuis et des panneaux créés par les Archives départementales des Hautes-Pyrénées, une visite commentée abordera des exemples locaux de Républicains et Républicaines exilées dans les Hautes-Pyrénées.
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TARBES 63 rue Georges Lassalle Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 51 11 60 musee.deportation@mairie-tarbes.fr
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English :
Focusing on the works of artist Daniel Despothuis and the display panels created by the Hautes-Pyrénées Departmental Archives, a guided tour will highlight local examples of Republicans who were exiled to the Hautes-Pyrénées.
L’événement Visite thématique de l’exposition No estamos muertos Tarbes a été mis à jour le 2026-07-21 par OT de Tarbes|CDT65
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