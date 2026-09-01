Visite thématique Délices de la nature & cuisine sauvage Girmont-Val-d’Ajol

Informations pratiques

Girmont-Val-d’Ajol

Visite thématique Délices de la nature & cuisine sauvage

11 Les Envers Girmont-Val-d’Ajol Vosges

Tarif : – – EUR

35

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-09-20 10:00:00

fin : 2026-09-20 13:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Partez à la rencontre des trésors cachés des plantes sauvages locales avec Lucie Mosse, amoureuse du terroir vosgien et grande enfant gourmande dans l’âme. En exclusivité cette année, elle propose trois ateliers au jardin, pour découvrir les plantes selon les saisons et enrichir votre livre de recettes délicieusement “sauvages”.

Apprenez à reconnaître, goûter et cuisiner ces plantes dans un moment convivial et ludique, puis dégustez le fruit de votre travail, alliant saveurs délicates et gourmandise.

Modalités

10h-13h Atelier payant avec dégustation 12 personnes maximum dès 10 ans

Les inscriptions sont nécessaires avant le 1er juin, 20 juillet & 14 septembre pour garantir la tenue des ateliers ; ils pourront être annulés si le nombre minimum n’est pas atteint.

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11 Les Envers Girmont-Val-d’Ajol 88340 Vosges Grand Est +33 6 10 42 44 92 asso@unefiguedanslepoirier.fr

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English :

Discover the hidden treasures of local wild plants with Lucie Mosse, a lover of the Vosges region and an avid gourmet at heart. Exclusively this year, she is offering three workshops in the garden, where you can discover plants according to the season and add deliciously wild recipes to your recipe book.

Learn to recognize, taste and cook these plants in a friendly, fun atmosphere, then enjoy the fruits of your labor, combining delicate flavors and gourmet delights.

Details

10am-1pm ? Paying workshop with tasting ? 12 people maximum ? 10 years and over

Registrations are required by June 1, July 20 & September 14 to guarantee the workshops; they may be cancelled if the minimum number is not reached.

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L’événement Visite thématique Délices de la nature & cuisine sauvage Girmont-Val-d’Ajol a été mis à jour le 2026-01-21 par REMIREMONT PLOMBIERES TOURISME