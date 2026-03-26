Visite thématique Entre apothicairerie et jardins Abbaye de Graville Le Havre
Visite thématique Entre apothicairerie et jardins Abbaye de Graville Le Havre samedi 6 juin 2026.
Visite thématique Entre apothicairerie et jardins
Abbaye de Graville 53 Rue de l’Abbaye Le Havre Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 15:30:00
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-06 2026-06-07 2026-06-20 2026-06-21
Si les jardins ont bien changé depuis la période médiévale, rien ne nous interdit de vous faire rêver et de vous transporter quelques siècles en arrière. La visite débute dans l’apothicairerie située dans les salles basses, les portes s’ouvriront ensuite pour vous permettre d’accéder aux jardins. Suivez le guide !
Durée 45 min
À partir de 8 ans
Réservation obligatoire .
Abbaye de Graville 53 Rue de l’Abbaye Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 24 51 00
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English : Visite thématique Entre apothicairerie et jardins
L’événement Visite thématique Entre apothicairerie et jardins Le Havre a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie
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