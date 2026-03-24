Visite thématique Graville, une abbaye romantique Abbaye de Graville Le Havre

Visite thématique Graville, une abbaye romantique

Abbaye de Graville 53 Rue de l’Abbaye Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 15:30:00

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-04 2026-07-05 2026-07-11 2026-07-12 2026-07-18 2026-07-19 2026-07-25 2026-07-26

Au milieu des bois, dominant l’estuaire de la Seine, l’Abbaye romane de Graville a séduit les romantiques. Avec ses ruines d’un passé glorieux et moyenâgeux et dans une nature libre, l’abbaye fascine. Prêts à être charmés ? Suivez votre guide.

Durée 45 min

À partir de 8 ans

Réservation obligatoire .

Abbaye de Graville 53 Rue de l’Abbaye Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 24 51 00

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English : Visite thématique Graville, une abbaye romantique

L’événement Visite thématique Graville, une abbaye romantique Le Havre a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie