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Visite thématique: la Guerre de Cent ans dans la tapisserie de l’Apocalypse Château d’Angers Angers

jeudi 15 octobre 2026 · Château d'Angers · Angers

Informations pratiques

Début
jeudi 15 octobre 2026
Fin
jeudi 15 octobre 2026
Heure de début
10:15:00
Lieu
Château d'Angers
Adresse
2 promenade du Bout du Monde
Ville
49100 Angers
Département
Maine-et-Loire
Tarif
11 11

Angers

Visite thématique: la Guerre de Cent ans dans la tapisserie de l’Apocalypse

Château d’Angers 2 promenade du Bout du Monde Angers Maine-et-Loire

Tarif : 11 – 11 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-15 10:15:00
fin : 2026-10-15 11:30:00

Date(s) :
2026-10-15

Percez les symboles de la tapisserie de l’Apocalypse vous apprendrez à la regarder avec les yeux d’un homme ou d’une femme du XIVe siècle !   .

Château d’Angers 2 promenade du Bout du Monde Angers 49100 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 86 48 77  chateau.angers@monuments-nationaux.fr

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English :

L’événement Visite thématique: la Guerre de Cent ans dans la tapisserie de l’Apocalypse Angers a été mis à jour le 2026-08-12 par Destination Angers

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