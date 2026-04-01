Visite thématique: la Guerre de Cent ans dans la tapisserie de l’Apocalypse Château d’Angers Angers

Informations pratiques

Angers

Visite thématique: la Guerre de Cent ans dans la tapisserie de l’Apocalypse

Château d’Angers 2 promenade du Bout du Monde Angers Maine-et-Loire

Tarif : 11 – 11 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-15 10:15:00

fin : 2026-10-15 11:30:00

Date(s) :

2026-10-15

Percez les symboles de la tapisserie de l’Apocalypse vous apprendrez à la regarder avec les yeux d’un homme ou d’une femme du XIVe siècle ! .

Château d’Angers 2 promenade du Bout du Monde Angers 49100 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 86 48 77 chateau.angers@monuments-nationaux.fr

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English :

L’événement Visite thématique: la Guerre de Cent ans dans la tapisserie de l’Apocalypse Angers a été mis à jour le 2026-08-12 par Destination Angers