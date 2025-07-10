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Visite thématique La Manu, entre histoire et culture La Manu parvis du conservatoire Châtellerault

vendredi 17 juillet 2026 · La Manu parvis du conservatoire · Châtellerault

Visite thématique La Manu, entre histoire et culture La Manu parvis du conservatoire Châtellerault

Informations pratiques

Début
vendredi 17 juillet 2026
Fin
vendredi 17 juillet 2026
Heure de début
11:30:00
Lieu
La Manu parvis du conservatoire
Adresse
1 rue Jean Monnet -
Ville
86100 Châtellerault
Département
Vienne
Tarif

Châtellerault

Visite thématique La Manu, entre histoire et culture

La Manu parvis du conservatoire 1 rue Jean Monnet – Châtellerault Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 11:30:00
fin : 2026-07-17

Date(s) :
2026-07-17 2026-07-31 2026-08-21

Lors de cette visite du site de La Manufacture d’armes, découvrez les traces visibles et invisibles de ce lieu chargé d’histoire.   .

La Manu parvis du conservatoire 1 rue Jean Monnet – Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine  

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English : Visite thématique La Manu, entre histoire et culture

L’événement Visite thématique La Manu, entre histoire et culture Châtellerault a été mis à jour le 2026-06-19 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne

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