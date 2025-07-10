Visite thématique La Manu, entre histoire et culture La Manu parvis du conservatoire Châtellerault

Informations pratiques

Châtellerault

Visite thématique La Manu, entre histoire et culture

La Manu parvis du conservatoire 1 rue Jean Monnet – Châtellerault Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 11:30:00

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-07-17 2026-07-31 2026-08-21

Lors de cette visite du site de La Manufacture d’armes, découvrez les traces visibles et invisibles de ce lieu chargé d’histoire. .

La Manu parvis du conservatoire 1 rue Jean Monnet – Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine

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English : Visite thématique La Manu, entre histoire et culture

L’événement Visite thématique La Manu, entre histoire et culture Châtellerault a été mis à jour le 2026-06-19 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne