Visite thématique La Manu, entre histoire et culture La Manu parvis du conservatoire Châtellerault
vendredi 17 juillet 2026 · La Manu parvis du conservatoire · Châtellerault
Informations pratiques
Châtellerault
Visite thématique La Manu, entre histoire et culture
La Manu parvis du conservatoire 1 rue Jean Monnet – Châtellerault Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 11:30:00
fin : 2026-07-17
Date(s) :
2026-07-17 2026-07-31 2026-08-21
Lors de cette visite du site de La Manufacture d’armes, découvrez les traces visibles et invisibles de ce lieu chargé d’histoire. .
La Manu parvis du conservatoire 1 rue Jean Monnet – Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Visite thématique La Manu, entre histoire et culture
L’événement Visite thématique La Manu, entre histoire et culture Châtellerault a été mis à jour le 2026-06-19 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
À voir aussi à Châtellerault (Vienne)
- Historiettes et Cabanette bébés lecteurs La Cabane du Lac Châtellerault 1 juillet 2026
- Ventes de composteurs 2026 Châtellerault 1 juillet 2026
- Curiosités scientifiques Médiathèque Georges Rouault Châtellerault 1 juillet 2026
- Atelier collage et maquette . Exposition Manu Militari Rue Jean Monnet Châtellerault 1 juillet 2026
- VERNISSAGE DE L’EXPOSITION DE ZEINA HOKAYEM L’ATELIER DES OPTICIENS Châtellerault 1 juillet 2026