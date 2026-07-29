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AGENDA · Le Havre

Visite thématique L’abbaye dans la tourmente Abbaye de Graville Le Havre

samedi 12 septembre 2026 · Abbaye de Graville · Le Havre

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Heure de début
15:30:00
Lieu
Abbaye de Graville
Adresse
53 Rue de l'Abbaye
Ville
76600 Le Havre
Département
Seine-Maritime
Tarif

Le Havre

Visite thématique L’abbaye dans la tourmente

Abbaye de Graville 53 Rue de l’Abbaye Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 15:30:00
fin : 2026-09-13

Date(s) :
2026-09-12 2026-09-13 2026-09-26 2026-09-27

Destructions, incendies, bombardements, l’abbaye de Graville est la grande rescapée d’une histoire mouvementée. Détruite partiellement mais jamais tombée, elle vous accueille aujourd’hui pour vous faire profiter d’une visite retraçant 1000 ans de conflits.

Durée 45 min
Réservation obligatoire   .

Abbaye de Graville 53 Rue de l’Abbaye Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 24 51 00 

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English : Visite thématique L’abbaye dans la tourmente

L’événement Visite thématique L’abbaye dans la tourmente Le Havre a été mis à jour le 2026-07-20 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie

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