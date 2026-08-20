Visite thématique : le centenaire de la construction du Monument National, Historial franco-allemand du Hartmannswillerkopf, Wattwiller

Informations pratiques

Visite thématique : le centenaire de la construction du Monument National Samedi 17 octobre, 14h30 Historial franco-allemand du Hartmannswillerkopf Haut-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-17T14:30:00+02:00 – 2026-10-17T16:00:00+02:00

Fin : 2026-10-17T14:30:00+02:00 – 2026-10-17T16:00:00+02:00

Pour célébrer le centenaire de la construction du Monument National, l’Historial franco-allemand du Hartmannswillerkopf vous propose de prendre part à une visite thématique inédite qui retracera l’histoire de ce bâtiment symbolique. De la conception à la construction, venez découvrir ses secrets sur les traces de l’architecte Robert Danis et du sculpteur Antoine Bourdelle.

Historial franco-allemand du Hartmannswillerkopf Historial franco-allemand du Hartmannswillerkopf 68700 Wattwiller Wattwiller 68700 Haut-Rhin Grand Est 0971008877 https://www.memorial-hwk.eu/fr/historial Historial franco-allemand du Hartmannswillerkopf.

Musée dédiée à la Première Guerre mondiale, les combats du front des Vosges et la réconciliation franco-allemande. Parking, musée accessible pour personnes à mobilités réduites.

Pour célébrer le centenaire de la construction du Monument National, l’Historial franco-allemand du Hartmannswillerkopf vous propose de prendre part à une visite thématique inédite qui retracera de à…

©CMNHWK