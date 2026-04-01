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AGENDA · Angers

Visite thématique Le tissage et la tapisserie de l’Apocalypse Angers

jeudi 26 novembre 2026 · Angers

Informations pratiques

Début
jeudi 26 novembre 2026
Fin
jeudi 26 novembre 2026
Heure de début
10:15:00
Adresse
2, promenade du Bout-du-Monde
Ville
49100 Angers
Département
Maine-et-Loire
Tarif
11 11

Angers

Visite thématique Le tissage et la tapisserie de l’Apocalypse

2, promenade du Bout-du-Monde Angers Maine-et-Loire

Tarif : 11 – 11 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-26 10:15:00
fin : 2026-11-26 11:30:00

Date(s) :
2026-11-26

Dessus-dessous, un point c’est tout ? Non, le tissage c’est un peu plus compliqué que cela… Découvrez l’art des lissiers grâce à un chef d’œuvre du genre la tapisserie de l’Apocalypse !   .

2, promenade du Bout-du-Monde Angers 49100 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 86 48 77  chateau.angers@monuments-nationaux.fr

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English :

L’événement Visite thématique Le tissage et la tapisserie de l’Apocalypse Angers a été mis à jour le 2026-09-01 par Destination Angers

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