Informations pratiques

Angers

Visite thématique Le tissage et la tapisserie de l’Apocalypse

2, promenade du Bout-du-Monde Angers Maine-et-Loire

Tarif : 11 – 11 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-26 10:15:00

fin : 2026-11-26 11:30:00

Date(s) :

2026-11-26

Dessus-dessous, un point c’est tout ? Non, le tissage c’est un peu plus compliqué que cela… Découvrez l’art des lissiers grâce à un chef d’œuvre du genre la tapisserie de l’Apocalypse ! .

2, promenade du Bout-du-Monde Angers 49100 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 86 48 77 chateau.angers@monuments-nationaux.fr

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English :

L’événement Visite thématique Le tissage et la tapisserie de l’Apocalypse Angers a été mis à jour le 2026-09-01 par Destination Angers