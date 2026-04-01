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Visite thématique: Le tissage et la tapisserie de l’Apocalypse Château d’Angers Angers

jeudi 26 novembre 2026 · Château d'Angers · Angers

Informations pratiques

Début
jeudi 26 novembre 2026
Fin
jeudi 26 novembre 2026
Heure de début
10:15:00
Lieu
Château d'Angers
Adresse
2 promenade du Bout du Monde
Ville
49100 Angers
Département
Maine-et-Loire
Tarif
11 11

Angers

Visite thématique: Le tissage et la tapisserie de l’Apocalypse

Château d’Angers 2 promenade du Bout du Monde Angers Maine-et-Loire

Tarif : 11 – 11 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-26 10:15:00
fin : 2026-11-26 11:30:00

Date(s) :
2026-11-26

La visite thématique permettra d’aborder l’histoire de la tapisserie, les centres de fabrication, l’organisation de ce commerce, mais aussi les techniques et les points au travers d’exemples précis visibles sur la tenture de l’Apocalypse.   .

Château d’Angers 2 promenade du Bout du Monde Angers 49100 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 86 48 77  chateau.angers@monuments-nationaux.fr

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English :

L’événement Visite thématique: Le tissage et la tapisserie de l’Apocalypse Angers a été mis à jour le 2026-08-12 par Destination Angers

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