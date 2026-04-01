Visite thématique: Le tissage et la tapisserie de l’Apocalypse Château d’Angers Angers
jeudi 26 novembre 2026 · Château d'Angers · Angers
Informations pratiques
Angers
Visite thématique: Le tissage et la tapisserie de l’Apocalypse
Château d’Angers 2 promenade du Bout du Monde Angers Maine-et-Loire
Tarif : 11 – 11 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-26 10:15:00
fin : 2026-11-26 11:30:00
Date(s) :
2026-11-26
La visite thématique permettra d’aborder l’histoire de la tapisserie, les centres de fabrication, l’organisation de ce commerce, mais aussi les techniques et les points au travers d’exemples précis visibles sur la tenture de l’Apocalypse. .
Château d’Angers 2 promenade du Bout du Monde Angers 49100 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 86 48 77 chateau.angers@monuments-nationaux.fr
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English :
L’événement Visite thématique: Le tissage et la tapisserie de l’Apocalypse Angers a été mis à jour le 2026-08-12 par Destination Angers
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