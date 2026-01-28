Visite thématique Les couleurs de l’automne Les Jardins Suspendus Le Havre
Les Jardins Suspendus 29 Rue Albert Copieux Le Havre Seine-Maritime
2026-10-10 10:30:00
2026-10-10
2026-10-10 2026-10-14
Alors que les feuillages des arbres et arbustes se colorent de jaune, orange et rouge, les bulbes d’automne et les vivaces à floraison tardive ferment le bal dans les massifs. Au cours de cette visite, nous explorerons quelques notions de conception de jardin et découvrirons la palette végétale de l’arrière-saison.
Rendez-vous à l’entrée des serres
Réservation obligatoire au 02 32 74 04 33 du lundi au vendredi de 9 h à 16 h ou sur jardinssuspendus@lehavre.fr, jusqu’au jour précédant la visite. .
