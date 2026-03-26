Visite thématique Les secrets gravés de l’abbaye Abbaye de Graville Le Havre

Visite thématique Les secrets gravés de l’abbaye

Abbaye de Graville 53 Rue de l’Abbaye Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 15:30:00

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-08 2026-08-09 2026-08-15 2026-08-16 2026-08-22 2026-08-23

Visite inédite autour des pierres gravées de l’abbaye. Parfois ignorées mais très souvent passées inaperçues, elles méritent pourtant qu’on s’intéresse à elles. Tantôt graffiti, tantôt pierre de réemploi, ces signes discrets et fascinants racontent une histoire.

Durée 45 min

À partir de 8 ans

Réservation obligatoire .

Abbaye de Graville 53 Rue de l’Abbaye Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 24 51 00

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English : Visite thématique Les secrets gravés de l’abbaye

L’événement Visite thématique Les secrets gravés de l’abbaye Le Havre a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie