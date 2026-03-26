Visite thématique Maisons Gosselin, une collection unique en son genre Visite thématique Abbaye de Graville Le Havre
Visite thématique Maisons Gosselin, une collection unique en son genre Visite thématique Abbaye de Graville Le Havre samedi 10 octobre 2026.
Visite thématique Maisons Gosselin, une collection unique en son genre Visite thématique
Abbaye de Graville 53 Rue de l’Abbaye Le Havre Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 15:30:00
fin : 2026-10-24
Date(s) :
2026-10-10 2026-10-11 2026-10-24 2026-10-25
Véritable curiosité havraise, cette histoire rétrospective de l’habitation humaine , oeuvre de Jules Gosselin, captive encore aujourd’hui.
Durée 45 min
À partir de 6 ans
Réservation obligatoire .
Abbaye de Graville 53 Rue de l’Abbaye Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 24 51 00
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L’événement Visite thématique Maisons Gosselin, une collection unique en son genre Visite thématique Le Havre a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie
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