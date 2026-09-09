Visite thématique : «Préservation du patrimoine écrit », Archives départementales de la Gironde, Bordeaux
samedi 19 septembre 2026 · Archives départementales de la Gironde · Bordeaux
Informations pratiques
Visite thématique : «Préservation du patrimoine écrit » Samedi 19 septembre, 14h30, 16h00 Archives départementales de la Gironde Gironde
Gratuit. Inscription sur place dans la limite de 15 personnes par visite. Durée : 1h.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Découvrez les savoir-faire qui contribuent à la préservation du patrimoine archivistique écrit.
Visitez les magasins de conservation des archives et l’atelier de restauration au cours d’un parcours commenté par un archiviste-expert. Une restauratrice du patrimoine présentera également différents travaux de restauration.
Des vitrines consacrées aux « archives en souffrance » viendront compléter la visite.
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Archives départementales de la Gironde 72 Cours Balguerie Stuttenberg, 33300 Bordeaux, France Bordeaux 33300 Chartrons – Grand Parc – Jardin Public Gironde Nouvelle-Aquitaine 0556996600 http://archives.gironde.fr
Découvrez des savoir-faire au service du patrimoine archivistique écrit !
©Archives départementales de la Gironde
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