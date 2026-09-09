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Visite thématique : «Préservation du patrimoine écrit », Archives départementales de la Gironde, Bordeaux

samedi 19 septembre 2026 · Archives départementales de la Gironde · Bordeaux

Visite thématique : «Préservation du patrimoine écrit », Archives départementales de la Gironde, Bordeaux

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Archives départementales de la Gironde
Adresse
72 Cours Balguerie Stuttenberg, 33300 Bordeaux, France
Ville
33300 Bordeaux
Département
Gironde
Tarif
Gratuit. Inscription sur place dans la limite de 15 personnes par visite. Durée : 1h.

Visite thématique : «Préservation du patrimoine écrit » Samedi 19 septembre, 14h30, 16h00 Archives départementales de la Gironde Gironde

Gratuit. Inscription sur place dans la limite de 15 personnes par visite. Durée : 1h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Découvrez les savoir-faire qui contribuent à la préservation du patrimoine archivistique écrit.
Visitez les magasins de conservation des archives et l’atelier de restauration au cours d’un parcours commenté par un archiviste-expert. Une restauratrice du patrimoine présentera également différents travaux de restauration.
Des vitrines consacrées aux « archives en souffrance » viendront compléter la visite.

Un évènement Journées européennes du patrimoine et du matrimoine à Bordeaux
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Archives départementales de la Gironde 72 Cours Balguerie Stuttenberg, 33300 Bordeaux, France Bordeaux 33300 Chartrons – Grand Parc – Jardin Public Gironde Nouvelle-Aquitaine 0556996600 http://archives.gironde.fr
Découvrez des savoir-faire au service du patrimoine archivistique écrit !

©Archives départementales de la Gironde

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