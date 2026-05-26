Visite thématique Sentiers de l’ombre TARBES Tarbes
Visite thématique Sentiers de l’ombre TARBES Tarbes vendredi 26 juin 2026.
Tarbes
Visite thématique Sentiers de l’ombre
TARBES 63 rue Georges Lassalle Tarbes Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 14:30:00
fin : 2026-06-26
Date(s) :
2026-06-26
Au sein de l’exposition permanente du musée, focus sur les passeurs d’hommes et de femmes dans les Hautes-Pyrénées, les parcours des candidats au passage et la surveillance de la frontière franco-espagnole de 1940 à 1944.
Réservation conseillée par mail ou par téléphone
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TARBES 63 rue Georges Lassalle Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 51 11 60 musee.deportation@mairie-tarbes.fr
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English :
In the museum?s permanent exhibition, focus on men and women smugglers in the Hautes-Pyrénées, the routes taken by would-be smugglers and the surveillance of the Franco-Spanish border from 1940 to 1944.
Reservations recommended by e-mail or telephone
L’événement Visite thématique Sentiers de l’ombre Tarbes a été mis à jour le 2026-05-22 par OT de Tarbes|CDT65
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