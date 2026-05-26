Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Visite thématique Sentiers de l’ombre TARBES Tarbes

Visite thématique Sentiers de l’ombre TARBES Tarbes vendredi 26 juin 2026.

Lieu : TARBES

Adresse : 63 rue Georges Lassalle

Ville : 65000 Tarbes

Département : Hautes-Pyrénées

Début : vendredi 26 juin 2026

Fin : vendredi 26 juin 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif : Gratuit

Tarbes

Visite thématique Sentiers de l’ombre

TARBES 63 rue Georges Lassalle Tarbes Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 14:30:00
fin : 2026-06-26

Date(s) :
2026-06-26

Au sein de l’exposition permanente du musée, focus sur les passeurs d’hommes et de femmes dans les Hautes-Pyrénées, les parcours des candidats au passage et la surveillance de la frontière franco-espagnole de 1940 à 1944.

Réservation conseillée par mail ou par téléphone
  .

TARBES 63 rue Georges Lassalle Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 51 11 60  musee.deportation@mairie-tarbes.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

In the museum?s permanent exhibition, focus on men and women smugglers in the Hautes-Pyrénées, the routes taken by would-be smugglers and the surveillance of the Franco-Spanish border from 1940 to 1944.

Reservations recommended by e-mail or telephone

L’événement Visite thématique Sentiers de l’ombre Tarbes a été mis à jour le 2026-05-22 par OT de Tarbes|CDT65

À voir aussi à Tarbes (Hautes-Pyrénées)