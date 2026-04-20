Visite Tout Public Saint-Ex Reims
Visite Tout Public Saint-Ex Reims samedi 2 mai 2026.
Reims
Visite Tout Public
Saint-Ex Chaussée Bocquaine Reims Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02 14:00:00
fin : 2026-05-02 17:00:00
Date(s) :
2026-05-02
Tout public
TOUT PUBLIC
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Saint-Ex Chaussée Bocquaine Reims 51100 Marne Grand Est
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English : Visite Tout Public
L’événement Visite Tout Public Reims a été mis à jour le 2026-04-17 par Reims Tourisme & Congrès
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