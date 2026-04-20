Visite Tout Public Saint-Ex Reims

Reims

Visite Tout Public

Saint-Ex Chaussée Bocquaine Reims Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02 14:00:00

fin : 2026-05-02 17:00:00

Date(s) :

2026-05-02

Tout public

TOUT PUBLIC

Venez en famille ou entre ami·es découvrir les 6 oeuvres numériques et interactives de l’expocollective #23 MUTATIONS ✨

Installations visibles à Saint-Ex

Des QR codes vous attendent à l’accueil et tout le long du parcours d’oeuvres pour une visite vidéo-guidée. .

Saint-Ex Chaussée Bocquaine Reims 51100 Marne Grand Est

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English : Visite Tout Public

L’événement Visite Tout Public Reims a été mis à jour le 2026-04-17 par Reims Tourisme & Congrès