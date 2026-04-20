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Visite Tout Public Saint-Ex Reims

Visite Tout Public Saint-Ex Reims samedi 2 mai 2026.

Lieu : Saint-Ex

Adresse : Chaussée Bocquaine

Ville : 51100 Reims

Département : Marne

Début : samedi 2 mai 2026

Fin : samedi 2 mai 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : 0 0 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Reims

Visite Tout Public

Saint-Ex Chaussée Bocquaine Reims Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02 14:00:00
fin : 2026-05-02 17:00:00

Date(s) :
2026-05-02

Tout public
TOUT PUBLIC

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Saint-Ex Chaussée Bocquaine Reims 51100 Marne Grand Est  

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English : Visite Tout Public

L’événement Visite Tout Public Reims a été mis à jour le 2026-04-17 par Reims Tourisme & Congrès

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