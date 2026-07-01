Visite : « Tu viens à ma visite guidée du théâtre dans le noir ? », Théâtre Sorano, Toulouse

Informations pratiques

Visite : « Tu viens à ma visite guidée du théâtre dans le noir ? » Samedi 19 septembre, 13h00, 15h00 Théâtre Sorano Haute-Garonne

Gratuit. Visites limitées à 20 personnes. Sur réservation dans la limite des places disponibles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T13:00:00+02:00 – 2026-09-19T14:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Tu viens à ma visite guidée du théâtre dans le noir ?

La compagnie Hyper Mature propose deux visites insolites du théâtre Sorano, entièrement audiodescrites par Estéban Pablo, Bernard Gélineau et l’association « Pourquoi Pas Moi ? ».

Une expérience originale et sensorielle qui invite à découvrir le théâtre autrement, en explorant les lieux à travers les sons, les récits et les perceptions.

Théâtre Sorano 35 allées Jules Guesde, 31000 Toulouse Toulouse 31000 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitanie 0532093235 http://theatre-sorano.fr [{« type »: « link », « value »: « http://www.theatre-sorano.fr »}] http://www.theatre-sorano.fr Implanté et créé en 1964 par le metteur en scène et comédien Maurice Sarrazin au coeur du Quartier des Sciences de Toulouse sur les allées Jules Guesde, le Théâtre Sorano est avant tout une « maison », un lieu de création habité amoureusement par une équipe et des artistes qui ont à cœur de faire vivre les œuvres au-delà d’elles-mêmes et de les partager le plus largement possible. Retrouver dans ce lieu l’énergie d’un théâtre populaire d’aujourd’hui. Métro ligne B (stations Carmes ou Palais de Justice), Tranway T1 et T2 (terminus Palais de Justice), Bus ligne 1 (arrêt Grand Rond / Jardin Royal), ligne 2 et 10 (arrêt Grand Rond / Jardin des Plantes), ligne12 (arrêt Palais de Justice) et ligne 29 (terminus Grand Rond).

Tu viens à ma visite guidée du théâtre dans le noir ?

©Adrien Laprade