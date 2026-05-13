Visite virtuelle 360° du Marion Dufresne, Siège des Terres australes et antarctiques françaises, Saint-Pierre

Visite virtuelle 360° du Marion Dufresne Samedi 23 mai, 18h00 Siège des Terres australes et antarctiques françaises

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T16:00:00+02:00 – 2026-05-23T20:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T16:00:00+02:00 – 2026-05-23T20:00:00+02:00

Une visite virtuelle 360° immersive sera proposée au grand public pour découvrir ou redécouvrir le Marion Dufresne, navire ravitailleur emblématique des Terres australes et antarctiques françaises.

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Siège des Terres australes et antarctiques françaises 1 rue Gabriel Dejean 97410 Saint-Pierre Saint-Pierre 97410 La Réunion 0262967837 http://www.taaf.fr https://www.facebook.com/TAAFofficiel L’entrepôt Kerveguen accueille le siège de la collectivité des Terres australes et antarctiques françaises est situé à Saint-Pierre de La Réunion. Le rez-de-chaussée du bâtiment propose un hall d’exposition permettant au public de partir à la découverte des territoires.

Une visite virtuelle 360° immersive sera proposée au grand public pour découvrir ou redécouvrir le Marion Dufresne, navire ravitailleur emblématique des Terres australes et antarctiques françaises.

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