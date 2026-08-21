Visite virtuelle de la ville en 1900, Beffroi, Fougères

Informations pratiques

Visite virtuelle de la ville en 1900 Samedi 19 septembre, 14h00, 15h00, 16h00, 17h00 Beffroi Ille-et-Vilaine

En partenariat avec Christophe Coupé.

Sur réservation via mail ou téléphone (appel ou SMS)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T14:45:00+02:00

Fin : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:45:00+02:00

Équipé d’un casque de réalité virtuelle et accompagné d’un médiateur ou d’une médiatrice culturelle, cette visite vous fera remonter le temps pour découvrir la ville haute de Fougères en 1900 !

Des monuments disparus reprendront vie sous vos yeux, pour une spectaculaire immersion dans le passé.

Beffroi 17 Rue du Beffroi, 35300 Fougères, France Fougères 35300 Centre ville – Urbanistes Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « phone », « value »: « 06 07 46 06 75 »}, {« type »: « email », « value »: « reservation-chateau@fougeres.fr »}] Le beffroi comporte deux étages et une petite flèche en charpente couverte en ardoises. La partie basse date du XIVe siècle, l’étage supérieur du 15e et la flèche a été reconstruite trois fois (XVIe siècle, XVIIIe siècle et début 20e).

Cette visite vous fera remonter le temps pour découvrir la ville haute de Fougères en 1900 !

© Direction Patrimoine Archives Culture Tourisme de la ville de Fougères