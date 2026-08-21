UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Fougères

Visite virtuelle de la ville en 1900, Beffroi, Fougères

samedi 19 septembre 2026 · Beffroi · Fougères

Visite virtuelle de la ville en 1900, Beffroi, Fougères

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Beffroi
Adresse
17 Rue du Beffroi, 35300 Fougères, France
Ville
35300 Fougères
Département
Ille-et-Vilaine
Tarif
En partenariat avec Christophe Coupé. Sur réservation via mail ou téléphone (appel ou SMS)

Visite virtuelle de la ville en 1900 Samedi 19 septembre, 14h00, 15h00, 16h00, 17h00 Beffroi Ille-et-Vilaine

En partenariat avec Christophe Coupé.
Sur réservation via mail ou téléphone (appel ou SMS)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T14:45:00+02:00
Fin : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:45:00+02:00

Équipé d’un casque de réalité virtuelle et accompagné d’un médiateur ou d’une médiatrice culturelle, cette visite vous fera remonter le temps pour découvrir la ville haute de Fougères en 1900 !
Des monuments disparus reprendront vie sous vos yeux, pour une spectaculaire immersion dans le passé.

Beffroi 17 Rue du Beffroi, 35300 Fougères, France Fougères 35300 Centre ville – Urbanistes Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « phone », « value »: « 06 07 46 06 75 »}, {« type »: « email », « value »: « reservation-chateau@fougeres.fr »}] Le beffroi comporte deux étages et une petite flèche en charpente couverte en ardoises. La partie basse date du XIVe siècle, l’étage supérieur du 15e et la flèche a été reconstruite trois fois (XVIe siècle, XVIIIe siècle et début 20e).
Cette visite vous fera remonter le temps pour découvrir la ville haute de Fougères en 1900 !

© Direction Patrimoine Archives Culture Tourisme de la ville de Fougères

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