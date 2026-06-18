Visite virtuelle de l’Usine des Télots (Journées Européennes du Patrimoine) Muséum d’Histoire Naturelle d’Autun Autun samedi 19 septembre 2026.

Autun

Visite virtuelle de l’Usine des Télots (Journées Européennes du Patrimoine)

Muséum d’Histoire Naturelle d’Autun Impasse Rollet Autun Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

A l’aide d’un casque de réalité virtuelle, venez plonger dans une reconstitution de l’usine des Télots qui exploitait les schistes bitumineux. Travail réalisé par des étudiants, grâce à l’initiative de l’association Musique Aux Champs. .

Muséum d’Histoire Naturelle d’Autun Impasse Rollet Autun 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 52 09 15 museum@autun.com

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English : Visite virtuelle de l’Usine des Télots (Journées Européennes du Patrimoine)

L’événement Visite virtuelle de l’Usine des Télots (Journées Européennes du Patrimoine) Autun a été mis à jour le 2026-06-18 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)