Visite virtuelle du Clos de la Lombarde, Clos de la Lombarde, Narbonne

Informations pratiques

Visite virtuelle du Clos de la Lombarde 19 et 20 septembre Clos de la Lombarde Aude

Tarif préférentiel.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Visites virtuelles dans notre salle dédiée

Jauge maximale : 18 personnes par séance.

Avant ou après la découverte des vestiges du site archéologique, le visiteur s’immergera, grâce à une imagerie de synthèse d’un réalisme époustouflant, dans ce quartier reconstitué tel qu’il pouvait se présenter à la fin du IIe siècle.

Il découvrira deux riches domus, leur architecture, leurs décors, leurs aménagements et leur ambiance. Dans l’établissement thermal, il sera convié au parcours rituel des bains romains.

Clos de la Lombarde 48 Rue Chanzy, 11100 Narbonne, France Narbonne 11100 Aude Occitanie 0651077744 https://www.cotedumidi.com/sit/pcular011fs0000w-clos-de-la-lombarde La fouille du Clos de la Lombarde a mis au jour une partie de la ville antique.

L’ensemble résidentiel constitue, en grande partie en raison de la richesse des décors intérieurs découverts, sols, mosaïques, peintures murales, l’un des plus importants site urbain gallo-romain.

Le clos de la Lombarde illustre la vie d’un quartier de Narbonne durant près de cinq siècles, avec sa période de prospérité pendant le Haut Empire, son déclin (classique au IIIe siècle) puis son renouveau avec le christianisme jusqu’à son abandon définitif au début du Ve siècle.

Les interventions archéologiques ont montré l’importance des vestiges qui concernent l’urbanisme d’un quartier, l’architecture et la décoration des domus, l’artisanat, les édifices publics comme les thermes du Haut Empire ou la basilique chrétienne de l’antiquité tardive.

Ouvert le samedi.

Visites virtuelles dans notre salle dédiée (jauge maxi : 18 personnes par séance)

©Amis du Clos de la Lombarde