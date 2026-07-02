Visite – « We will survive », Musée des Arts décoratifs et du Design, Bordeaux

Informations pratiques

Visite – « We will survive » 10 janvier – 9 mai 2027, certains dimanches Musée des Arts décoratifs et du Design Gironde

Entrée musée + 5€. Sans réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-01-10T15:00:00+01:00 – 2027-01-10T16:00:00+01:00

Fin : 2027-05-09T15:00:00+02:00 – 2027-05-09T16:00:00+02:00

Plus d’infos sur l’exposition

Musée des Arts décoratifs et du Design 39 rue Bouffard, Bordeaux Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://madd-bordeaux.fr/expositions/we-will-survive »}]

Comment survivre à une catastrophe naturelle ou à une situation d’urgence ? Telles sont les questions que se posent les preppers. Avec cette exposition, poussez les portes de leurs univers. exposition preppers

Charles Negre