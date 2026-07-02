Visite – « We will survive », Musée des Arts décoratifs et du Design, Bordeaux
dimanche 10 janvier 2027 · Musée des Arts décoratifs et du Design · Bordeaux
Informations pratiques
Visite – « We will survive » 10 janvier – 9 mai 2027, certains dimanches Musée des Arts décoratifs et du Design Gironde
Entrée musée + 5€. Sans réservation
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-01-10T15:00:00+01:00 – 2027-01-10T16:00:00+01:00
Fin : 2027-05-09T15:00:00+02:00 – 2027-05-09T16:00:00+02:00
Musée des Arts décoratifs et du Design 39 rue Bouffard, Bordeaux Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://madd-bordeaux.fr/expositions/we-will-survive »}]
Comment survivre à une catastrophe naturelle ou à une situation d’urgence ? Telles sont les questions que se posent les preppers. Avec cette exposition, poussez les portes de leurs univers. exposition preppers
Charles Negre
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