Visites à boire (sans modération et sans alcool), Écomusée de Fresnes | Grand-Orly Seine-Bièvre, Fresnes

Informations pratiques

Visites à boire (sans modération et sans alcool) Samedi 19 septembre, 11h00, 14h30, 16h30 Écomusée de Fresnes | Grand-Orly Seine-Bièvre Val-de-Marne

Gratuit, sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Pour les Journées européennes du patrimoine, l’écomusée vous concocte des surprises pour (re-)découvrir l’exposition « Tournée Générale ! ». Au programme : visites guidées avec dégustations de cocktails sans alcool et courses de garçons de café.

L’artiste Malo Patron sera aussi présent dans l’exposition « Écrire la Bièvre » pour vous présenter son travail de 14H à 19H.

> Le samedi 19 septembre, visites et courses à 11H, 14H30 et 16H30

Écomusée de Fresnes | Grand-Orly Seine-Bièvre 41 Rue Maurice Ténine, 94260 Fresnes, France Fresnes 94260 Ferme de Cottinville Val-de-Marne Île-de-France +33141243224 https://www.fresnes94.fr/a-votre-service/culture-sports-et-loisirs/equipements-culturels/ecomusee-du-val-de-bievre https://www.facebook.com/ecomuseegrandorly;https://www.instagram.com/ecomuseegrandorly/ Chaque année, l’écomusée inaugure une à deux grandes expositions abordant des thèmes variés autour de la vie en banlieue sud (ou qui concernent les populations locales) : le travail, l’immigration, la télé, les loisirs, le don, la condition féminine, la prison, les gens du voyage, l’urbanisation, l’architecture du Val-de-Bièvre… Parkings à proximité et une place de stationnement PMR à l’entrée. // En transports en commun > TVM | Bus Valouette ligne V2 | Bus 186 | Bus 396 // > RER B arrêt Croix de Berny puis TVM | RER B arrêt Antony puis bus 286 // En voiture > A6 direction Orly, puis A86 direction Versailles, direction centre-ville, puis la 2ème à droite : panneau Ferme de Cottinville. | Depuis les régions : A6b, sortie Fresnes.

Visite commentée avec dégustations et courses de garçons de café

Fond d’affiche © Stéphane Rébillon © Archives départementales de l’Essonne