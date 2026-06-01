Visites à Wassy Wassy
Visites à Wassy Wassy dimanche 14 juin 2026.
Wassy
Visites à Wassy
Ville Wassy Haute-Marne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-14
Tout public
Moments de partage, visite commentée du musée protestant de la Grange, vivites guidée du Conservatoire des Arts de la Métallurgie,… .
Ville Wassy 52130 Haute-Marne Grand Est mf.ch81@gmail.com
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English :
L’événement Visites à Wassy Wassy a été mis à jour le 2026-06-06 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne
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