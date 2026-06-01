Wassy

Visites à Wassy

Ville Wassy Haute-Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-14

Tout public

Moments de partage, visite commentée du musée protestant de la Grange, vivites guidée du Conservatoire des Arts de la Métallurgie,… .

Ville Wassy 52130 Haute-Marne Grand Est mf.ch81@gmail.com

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English :

L’événement Visites à Wassy Wassy a été mis à jour le 2026-06-06 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne