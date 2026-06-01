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Visites à Wassy Wassy

Visites à Wassy Wassy dimanche 14 juin 2026.

Adresse : Ville

Ville : 52130 Wassy

Département : Haute-Marne

Début : dimanche 14 juin 2026

Fin : dimanche 14 juin 2026

Tarif :

Wassy

Visites à Wassy

Ville Wassy Haute-Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14
fin : 2026-06-14

Date(s) :
2026-06-14

Tout public
Moments de partage, visite commentée du musée protestant de la Grange, vivites guidée du Conservatoire des Arts de la Métallurgie,…   .

Ville Wassy 52130 Haute-Marne Grand Est   mf.ch81@gmail.com

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English :

L’événement Visites à Wassy Wassy a été mis à jour le 2026-06-06 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne

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