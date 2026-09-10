Visites animées par l’équipe de l’ANPU autour de l’exposition Psychanalyse urbaine les territoires sont des gens comme les autres La Fabrique Le Mans

Informations pratiques

Le Mans

Visites animées par l’équipe de l’ANPU autour de l’exposition Psychanalyse urbaine les territoires sont des gens comme les autres

La Fabrique 5 Boulevard Anatole France Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-15 17:30:00

fin : 2026-11-05 17:30:00

Date(s) :

2026-09-15 2026-11-05

Une exposition unique et inédite qui propose de découvrir les fondements et la méthode de la psychanalyse urbaine imaginée par l’ANPU, et l’étude menée au Mans depuis 2017.

PSYCHANALYSE URBAINE

Les territoires sont des gens comme les autres

Une exposition unique et inédite qui propose de découvrir les fondements et la méthode de la psychanalyse urbaine imaginée par l’ANPU, et l’étude menée au Mans depuis 2017.

À l’heure où les villes sont traversées par des transformations rapides — écologiques, sociales, politiques — de nouveaux récits et de nouvelles méthodes apparaissent pour les comprendre autrement.

L’exposition Psychanalyse urbaine propose de présenter une approche singulière et décalée de la fabrique urbaine la psychanalyse appliquée aux territoires.

Conçue comme une immersion à la fois sensible, critique et poétique, cette exposition invite à changer de regard sur la ville et l’architecture, en les considérant non plus seulement comme des objets techniques ou fonctionnels, mais comme des sujets traversés par des désirs, des refoulements, des contradictions et des imaginaires.

Une exposition conçue par l’ANPU et coproduite avec La Fabrique Rêves de Ville / Le Mans Métropole .

La Fabrique 5 Boulevard Anatole France Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 47 46 40 lafabrique@lemans.fr

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English :

A unique and unprecedented exhibition that invites visitors to discover the foundations and methodology of urban psychoanalysis as conceived by the ANPU, as well as the study conducted in Le Mans since 2017.

L’événement Visites animées par l’équipe de l’ANPU autour de l’exposition Psychanalyse urbaine les territoires sont des gens comme les autres Le Mans a été mis à jour le 2026-08-24 par CDT72