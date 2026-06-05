Visites-ateliers photos au château, avec l’artiste visuelle Axelle Rioult Musée de Normandie Caen

Caen

Visites-ateliers photos au château, avec l’artiste visuelle Axelle Rioult

Musée de Normandie Château Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 14:00:00

fin : 2026-07-21 17:00:00

Date(s) :

2026-07-07 2026-07-21 2026-07-28

Après une courte présentation de l’exposition Le château des photographes , un temps d’atelier photographique vous est proposé, encadré par l’artiste visuelle Axelle Rioult.

Pour les enfants et ados dès 8 ans. L’enfant doit être accompagné d’un adulte.

Après une courte présentation de l’exposition Le château des photographes , un temps d’atelier photographique vous est proposé, encadré par l’artiste visuelle Axelle Rioult.

Avec quelques notions basiques de prise de vue, vous serez amenés à prendre le temps de regarder, de jouer avec la lumière et de photographier au cœur d’un paysage réel et familier le château de Caen. Venez poser un regard sur le jardin et le monde végétal la présence et l’organisation du végétal dans le paysage urbain du château, ou encore la matière végétale en elle-même sauvage ou apprivoisée.

-Mardi 7 juillet Parc et jardins, un nouveau visage pour le château

Venez poser un regard sur le jardin et le monde végétal la présence et l’organisation du végétal dans le paysage urbain du château, ou encore la matière végétale en elle-même sauvage ou apprivoisée.

-Mardi 21 juillet La beauté du banal, ou l’art du détail

L’artiste vous proposera de regarder ce que l’on oublie de voir ou ne perçoit pas ou plus, dans un contexte familier et de le sublimer.

-Mardi 28 juillet L’image abstraite

L’artiste vous proposera d’aborder l’abstraction visuelle, en cherchant à troubler la notion d’échelle dans l’image ou à s’inspirer d’une évocation picturale abstraite. Atelier accessible PMR

Pour les enfants et ados dès 8 ans. L’enfant doit être accompagné d’un adulte. Retrait des billets sur billetterie-chateauetmusees.caen.fr. Ouverture des inscriptions 2 mois avant la date de l’activité. .

Musée de Normandie Château Caen 14000 Calvados Normandie

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English : Visites-ateliers photos au château, avec l’artiste visuelle Axelle Rioult

After a short presentation of the Le château des photographes exhibition, you can take part in a photography workshop led by visual artist Axelle Rioult.

For children and teenagers aged 8 and over. Children must be accompanied by an adult.

L’événement Visites-ateliers photos au château, avec l’artiste visuelle Axelle Rioult Caen a été mis à jour le 2026-05-28 par Calvados Attractivité