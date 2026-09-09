Visites au Temple Saint-Ruf Journées européennes du Patrimoine rue Saint-James Valence

Informations pratiques

Valence

Visites au Temple Saint-Ruf Journées européennes du Patrimoine

rue Saint-James RDV au Temple Saint-Ruf Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 10:30:00

fin : 2026-09-20 10:30:00

Date(s) :

2026-09-20

Photos en main, parviendrez-vous à retrouver les détails cachés dans le riche décor du temple ?

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rue Saint-James RDV au Temple Saint-Ruf Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 86 artethistoire@valenceromansagglo.fr

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English :

With these photos in hand, will you be able to %E0spot the hidden details in the temple’s ornate decor?

L’événement Visites au Temple Saint-Ruf Journées européennes du Patrimoine Valence a été mis à jour le 2026-08-31 par Valence Romans Tourisme