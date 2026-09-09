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AGENDA · Valence

Visites au Temple Saint-Ruf Journées européennes du Patrimoine rue Saint-James Valence

dimanche 20 septembre 2026 · rue Saint-James · Valence

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
10:30:00
Lieu
rue Saint-James
Adresse
RDV au Temple Saint-Ruf
Ville
26000 Valence
Département
Drôme
Tarif

Valence

Visites au Temple Saint-Ruf Journées européennes du Patrimoine

rue Saint-James RDV au Temple Saint-Ruf Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 10:30:00
fin : 2026-09-20 10:30:00

Date(s) :
2026-09-20

Photos en main, parviendrez-vous à retrouver les détails cachés dans le riche décor du temple ?
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rue Saint-James RDV au Temple Saint-Ruf Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 86  artethistoire@valenceromansagglo.fr

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English :

With these photos in hand, will you be able to %E0spot the hidden details in the temple’s ornate decor?

L’événement Visites au Temple Saint-Ruf Journées européennes du Patrimoine Valence a été mis à jour le 2026-08-31 par Valence Romans Tourisme

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