Visites au Temple Saint-Ruf Journées européennes du Patrimoine rue Saint-James Valence
dimanche 20 septembre 2026 · rue Saint-James · Valence
Informations pratiques
Valence
Visites au Temple Saint-Ruf Journées européennes du Patrimoine
rue Saint-James RDV au Temple Saint-Ruf Valence Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 10:30:00
fin : 2026-09-20 10:30:00
Date(s) :
2026-09-20
Photos en main, parviendrez-vous à retrouver les détails cachés dans le riche décor du temple ?
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rue Saint-James RDV au Temple Saint-Ruf Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 86 artethistoire@valenceromansagglo.fr
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English :
With these photos in hand, will you be able to %E0spot the hidden details in the temple’s ornate decor?
L’événement Visites au Temple Saint-Ruf Journées européennes du Patrimoine Valence a été mis à jour le 2026-08-31 par Valence Romans Tourisme
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