Visites autour de l’exposition « De Niépce au numérique, 200 ans de photographie », Pavillon Henri IV, Nogent-sur-Seine

Informations pratiques

Visites autour de l’exposition « De Niépce au numérique,

200 ans de photographie » Dimanche 20 septembre, 14h30 Pavillon Henri IV Aube

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Visites de l’exposition Les photographes du temps, une histoire qui reprend vie…

Visite toutes les 20 minutes, par le club photo Joostoo de Sourdun.

Pavillon Henri IV 15 Ancienne de Villenauxe 10400 Nogent-sur-Seine Nogent-sur-Seine 10400 Aube Grand Est 03.25.24.61.54 http://nogentsurseine.fr Maison d’habitation à pans de bois du XVIe siècle, restaurée en 2001. Selon la légende, elle aurait accueilli les amours du roi Henri IV et de la belle Gabrielle d’Estrées. Le lieu a été transformé en espace d’expositions temporaires thématiques et artistiques. Parking place des Petits Prés, à 100m.

Visites de l’exposition Les photographes du temps, une histoire qui reprend vie…

©Jimmy Lepoix OTNVS