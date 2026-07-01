Visites avec le collectif GrenobLE LAB, Chapelle des penitents blancs, Grenoble

Informations pratiques

Visites avec le collectif GrenobLE LAB 18 – 20 septembre Chapelle des penitents blancs Isère

Par groupe de 12 pour la sécurité

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T10:00:00+02:00 – 2026-09-18T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Ouverture exceptionnelle au public.

Visite guidée à 10h le samedi avec Gilles-Marie Moreau, auteur du livre sur La Chapelle des Pénitents Blancs

Chapelle des penitents blancs 17 rue Voltaire 38000 GRENOBLE Grenoble 38000 Secteur 2 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 0669481929 https://grenoblelab.com/notre-revue-de-presse/ https://www.linkedin.com/newsletters/chapelle-des-p%C3%A9nitents-blancs-7299695967711252480/ Edifice patrimonial au coeur de Grenoble, construit en 1657. Témoignage de l’histoire religieuse et sociale de la ville, elle rappelle le rôle joué pendant plusieurs siècles par les confréries de pénitents dans l’entraide, la solidarité et la vie collective. Par son architecture et son implantation cachée au coeur de grenoble, la chapelle constitue un repaire aussi précieux que discret du patrimoine local. Comme de nombreux bâtiments historique, elle a connu différentes périodes d’usage au fil du temps reflétant les évolutions de la société et de la ville. L’Autel, le grand retable ainsi que les stalles sont classés au titre des Monuments Historiques. Désacralisée en 2021, elle poursuit son histoire à la recherche d’une nouvelle dynamique avec GrenobLE LAB. Arrêt de Tram Office du tourisme- Parking Grenoble centre office du tourisme.

Journées européennes du patrimoine

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