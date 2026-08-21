Visites commentées à l’Église Saint-Vincent-De-Paul, Église Saint-Vincent-de-Paul – Les Réformés, Marseille

Informations pratiques

Visites commentées à l’Église Saint-Vincent-De-Paul Samedi 19 septembre, 09h00, 13h30, 16h30 Église Saint-Vincent-de-Paul – Les Réformés Bouches-du-Rhône

Le Grand Orgue de Joseph Merklin : 9h-10h30; Une église néogothique restaurée : 13h30-14h30; Portes sculptées et vitraux : 16h30-18h

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Découvrez l’église Saint-Vincent-de-Paul à travers une série de visites commentées mettant en lumière son architecture néogothique récemment rénovée, son Grand Orgue de Joseph Merklin, ainsi que ses portes sculptées et ses vitraux. Ces visites, animées par des intervenants passionnés, permettront d’explorer les principaux éléments patrimoniaux et artistiques de l’édifice.

Église Saint-Vincent-de-Paul – Les Réformés Cours franklin roosevelt, 13001 Marseille, France Marseille 13001 Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 0491485745 https://www.saintvincentdepaulmarseille.com L’église présente un intérêt historique et architectural en raison de la qualité architecturale et ornementale néo-gothique, œuvre totale de l’abbé Pougnet, auteur du projet architectural définitif, du dessin du mobilier et du programme iconographique des vitraux réalisé par la manufacture Didron.

Découvrez l’église Saint-Vincent-de-Paul à travers une série de visites commentées mettant en lumière son architecture néogothique récemment rénovée, son Grand Orgue de Joseph Merklin, ainsi que ses…

©Inventaire national des orgues