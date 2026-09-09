Visites commentées de la Collégiale et – à titre exceptionnel – du chantier de restauration de la chapelle du Sacré-Coeur et de la sacristie, Collégiale Saint-Lazare d’Avallon, Avallon

Informations pratiques

Visites commentées de la Collégiale et – à titre exceptionnel – du chantier de restauration de la chapelle du Sacré-Coeur et de la sacristie Samedi 19 septembre, 10h00, 11h30, 14h00, 15h30 Collégiale Saint-Lazare d’Avallon Yonne

Visites libres et sans réservation. Un don pour la restauration de la Collégiale est cependant possible.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Visistes commentées en alternance de la Collégiale (départs à 10h et 14h) et à titre exceptionnel compte-tenu du chantier très avancé mais encore en cours de la chapelle du Sacré-Cœur et de la sacristie (départs à 11h30 et 15h30).

Quelques mots concernant la chapelle :

Au XVIIIe s., on érige au sud de l’église la sacristie et la chapelle du Sacré-Cœur, construite à l’emplacement de l’ancienne salle capitulaire. Sur la voûte et les parois de cette chapelle se déploie un décor en trompe-l’oeil daté du XIXe s. splendidement restauré, et qui laisse apercevoir des pans de décors antérieurs. Une visite aussi plaisante à l’oeil que passionnante pas son histoire.

Puis à partir de 16h30, place aux autres temps forts …

À ne pas manquer !

Tous les renseignements sur : https://www.helloasso.com/associations/parvis-de-bourgogne/evenements/journees-du-patrimoine-2026-tresors-caches-de-saint-lazare-d-avallon

Collégiale Saint-Lazare d’Avallon 11 rue Bocquillot, 89200 Avallon Avallon 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté [{« link »: « https://www.helloasso.com/associations/parvis-de-bourgogne/evenements/journees-du-patrimoine-2026-tresors-caches-de-saint-lazare-d-avallon »}] La collégiale Saint-Lazare est située à Avallon en Bourgogne, entre Vézelay et Montréal, avec qui elle présente des liens architecturaux. Son architecture est romane et son portail date du XIIe siècle. L’édifice est classé au titre des monuments historiques en 1840 et a fait l’objet de restaurations par Viollet le Duc. Une nouvelle restauration portant sur la chapelle du Sacré-Cœur et ses remarquables peintures murales devrait s’achever à l’automne 2025. Parkings sur la place ou en centre-ville.

Visistes commentées en alternance de la Collégiale (départs à 10h et 14h) et à titre exceptionnel compte-tenu du chantier très avancé mais encore en cours de la chapelle du Sacré-Cœur et de la à et …

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