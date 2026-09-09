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AGENDA · L'Isle-sur-la-Sorgue

Visites commentées de la Tour d’Argent, Tour d’Argent, L’Isle-sur-la-Sorgue

samedi 19 septembre 2026 · Tour d'Argent · L'Isle-sur-la-Sorgue

Visites commentées de la Tour d’Argent, Tour d’Argent, L’Isle-sur-la-Sorgue

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Tour d'Argent
Adresse
Place Ferdinand Buisson 84800 L'Isle sur la Sorgue
Ville
84800 L'Isle-sur-la-Sorgue
Département
Vaucluse
Tarif
Places limitées, inscription obligatoire avant le 18 septembre dans la limite des places disponibles.

Visites commentées de la Tour d’Argent 19 et 20 septembre Tour d’Argent Vaucluse

Places limitées, inscription obligatoire avant le 18 septembre dans la limite des places disponibles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T17:30:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Visites commentées par la Direction du Patrimoine de L’Isle-sur-la-Sorgue.
Possibilité de poursuivre avec une présentation de l’exposition par Partage des Arts
Accès à la terrasse en fonction des conditions météorologiques
RDV au pied de la Tour d’Argent, place F. Buisson
Places limitées – Inscription obligatoire au 04.90.38.96.98 avant le vendredi 18 septembre

Tour d’Argent Place Ferdinand Buisson 84800 L’Isle sur la Sorgue L’Isle-sur-la-Sorgue 84800 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 0490389698 »}] Exceptionnel édifice civil de la fin du XIIe siècle, entièrement restauré.
Visites commentées par la Direction du Patrimoine de L’Isle-sur-la-Sorgue.

Ville de L’Isle-sur-la-Sorgue – Direction du Patrimoine

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