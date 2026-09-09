Visites commentées de la Tour d’Argent, Tour d’Argent, L’Isle-sur-la-Sorgue

Informations pratiques

Visites commentées de la Tour d’Argent 19 et 20 septembre Tour d’Argent Vaucluse

Places limitées, inscription obligatoire avant le 18 septembre dans la limite des places disponibles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T17:30:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Visites commentées par la Direction du Patrimoine de L’Isle-sur-la-Sorgue.

Possibilité de poursuivre avec une présentation de l’exposition par Partage des Arts

Accès à la terrasse en fonction des conditions météorologiques

RDV au pied de la Tour d’Argent, place F. Buisson

Places limitées – Inscription obligatoire au 04.90.38.96.98 avant le vendredi 18 septembre

Tour d’Argent Place Ferdinand Buisson 84800 L’Isle sur la Sorgue L’Isle-sur-la-Sorgue 84800 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 0490389698 »}] Exceptionnel édifice civil de la fin du XIIe siècle, entièrement restauré.

Visites commentées par la Direction du Patrimoine de L’Isle-sur-la-Sorgue.

Ville de L’Isle-sur-la-Sorgue – Direction du Patrimoine