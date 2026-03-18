VISITES COMMENTÉES DE L’EXPOSITION RELIQUA L’Espal Le Mans

VISITES COMMENTÉES DE L’EXPOSITION RELIQUA

L’Espal 62 Rue de l’Estérel Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-28 19:00:00

fin : 2026-06-04 19:30:00

Date(s) :

2026-04-28 2026-05-27 2026-06-04

VISITES COMMENTÉES DE L’EXPOSITION RELIQUA

Plongez dans l’univers de Sylvain Wavrant lors de visites commentées par l’équipe de la Scène nationale. Avec RELIQUA, Sylvain Wavrant explore les liens entre les vivant·es et les disparu·es. Inspirée par les rituels funéraires de l’Égypte ancienne, l’exposition transforme les espaces de L’Espal en un laboratoire sensible, entre cabinet de curiosités et atelier d’embaumement.

Exposition visible du 21 mars au 11 juillet aux horaires d’ouverture de L’Espal. .

L’Espal 62 Rue de l’Estérel Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire

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English :

GUIDED TOURS OF THE RELIQUA EXHIBITION

L’événement VISITES COMMENTÉES DE L’EXPOSITION RELIQUA Le Mans a été mis à jour le 2026-03-18 par CDT72