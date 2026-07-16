Visites commentées de l’Hôtel de Ville d’Ivry-sur-Seine, Hôtel de ville d’Ivry-sur-Seine, Ivry-sur-Seine

Informations pratiques

Visites commentées de l’Hôtel de Ville d’Ivry-sur-Seine Dimanche 20 septembre, 14h30, 15h30, 16h30 Hôtel de ville d’Ivry-sur-Seine Val-de-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

L’hôtel de ville déploie une belle façade sculptée illustrant le passé industriel de la commune. L’intérieur supporte la comparaison : sculptures de marbre, paysages d’Ivry peints et fresques de Fernand Léger. Au rez-de-jardin, découvrez le Cabinet de curiosités, espace muséographique du service municipal Archives-Patrimoine qui vous présente sa nouvelle exposition : À l’école ! Une histoire de l’éducation à Ivry 19e-20e siècles. À travers une sélection de documents d’archives comme des cartes postales, des photos, des cahiers scolaires ou encore des témoignages, vous pourrez (re)découvrir l’histoire des premières écoles d’Ivry et des politiques scolaires menées par la municipalité à cette période.

• À 14h30, 15h30 et 16h30 : visites commentées de l’hôtel de ville.

Hôtel de ville d’Ivry-sur-Seine Esplanade Georges-Marrane 94200 Ivry-sur-Seine Ivry-sur-Seine 94200 Centre-ville Val-de-Marne Île-de-France L’hôtel de ville déploie une belle façade sculptée illustrant le passé industriel de la commune. L’intérieur supporte la comparaison : sculptures de marbre, paysages d’Ivry peints et fresques de Fernand Léger. Au rez-de-jardin, découvrez le Cabinet de curiosités, espace muséographique aménagé dans un ancien abri de la Seconde Guerre mondiale. Mairie d’Ivry-sur-Seine. RER B, arrêt Ivry-sur-Seine

Visite commentée

©Archives municipales d’Ivry-sur-Seine