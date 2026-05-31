Visites commentées de l’institut supérieur des beaux-arts de Besançon, ISBA – Institut supérieur des beaux-arts, Besançon

Visites commentées de l’institut supérieur des beaux-arts de Besançon Dimanche 20 septembre, 14h00 ISBA – Institut supérieur des beaux-arts Doubs

Départ des visites à 14h et 15h30 | Réservation obligatoire : ouverture des réservations le 2 septembre 2026 / fin des réservations le 18 septembre 2026 à 12h

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

En 1975, le bâtiment de l’actuel Institut Supérieur des Beaux-Arts de Besançon (ISBA), était officiellement inauguré. Imaginé spécifiquement par Josep Lluis Sert, architecte de renommée internationale, pour les activités d’une école d’art, ce bâtiment de 7 000 m2 fait partie des témoins de la modernité en architecture à Besançon. L’école des Beaux-Arts de Besançon est également issue d’une longue histoire qui remonte à 1756.

Nous vous invitons à (re)découvrir cette histoire via des visites commentées de ce bâtiment exceptionnel, classé architecture contemporaine remarquable.

ISBA – Institut supérieur des beaux-arts 12 rue Denis Papin, 25000 Besançon, France Besançon 25000 Trépillot Doubs Bourgogne-Franche-Comté 0381878130 http://www.isba-besancon.fr [{« type »: « email », « value »: « contact@isba.besancon.fr »}]

En 1975, le bâtiment de l’actuel Institut Supérieur des Beaux-Arts de Besançon (ISBA), était officiellement inauguré. Imaginé spécifiquement par Josep Lluis Sert, architecte de renommée pour les ce à…

© Institut Supérieur des Beaux-Arts de Besançon