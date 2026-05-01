Clémont

Visites commentées du Moulin d’Abas

Moulin d’Abas Clémont Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-17 10:00:00

fin : 2026-05-17

Date(s) :

2026-05-17

À l’occasion des Journées Européennes des Moulins, découvrez le patrimoine de Clémont. Une immersion unique entre mécanique ancienne et art local.

Plongez au cœur de l’histoire solognote ! L’Association Sauvegarde du Patrimoine de Clémont vous invite à une journée d’exception le dimanche 17 mai.

Laissez-vous guider à travers les rouages du Moulin d’Abas. Cette ancienne minoterie Jamain vous ouvre ses portes pour des visites commentées parcourez quatre étages de machines remarquables et profitez d’un panorama imprenable sur le village.

Prolongez l’expérience avec l’exposition Le Peintre et le Photographe , située à la mairie. Admirez des regards croisés sur Clémont à travers une collection de tableaux et 40 photographies d’art.

Rendez-vous de 10h à 17h pour célébrer ensemble les Journées européennes des moulins. Une sortie culturelle gratuite et authentique pour toute la famille ! .

Moulin d’Abas Clémont 18410 Cher Centre-Val de Loire patrimoineclemont@yahoo.com

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English :

Come and discover le Moulin d?Abas in Clémont

L’événement Visites commentées du Moulin d’Abas Clémont a été mis à jour le 2026-04-29 par OT SAULDRE ET SOLOGNE