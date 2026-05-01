Visites commentées du Musée Massey TARBES Tarbes

Tarbes

Visites commentées du Musée Massey

TARBES Rue Achile Jubinal Tarbes Hautes-Pyrénées

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-10

Visites commentées de l’exposition Calo Carratalá, le sentiment du paysage à 15h

– Jeudis 14 et 28 mai

– Dimanche 10 mai

Visite flash de l’exposition Calo Carratalá, le sentiment du paysage à 15h

– Samedis 16 et 30 mai

Un format de 30 min qui vous permettra de découvrir l’œuvre de cet artiste

Visites gratuites après règlement du droit d’entrée au musée.

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TARBES Rue Achile Jubinal Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 44 36 96 publics.musees@mairie-tarbes.fr

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English :

Guided tours of the exhibition Calo Carratalá, le sentiment du paysage at 3 pm:

– Thursdays May 14 and 28

– Sunday May 10th

Flash visit to the exhibition Calo Carratalá, le sentiment du paysage at 3pm:

– Saturdays May 16 and 30

A 30-minute format to discover this artist?s work

Visits free of charge after payment of museum admission fee.

L’événement Visites commentées du Musée Massey Tarbes a été mis à jour le 2026-05-05 par OT de Tarbes|CDT65