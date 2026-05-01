Visites commentées du Musée Massey TARBES Tarbes
Visites commentées du Musée Massey TARBES Tarbes dimanche 10 mai 2026.
Tarbes
Visites commentées du Musée Massey
TARBES Rue Achile Jubinal Tarbes Hautes-Pyrénées
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-10
Visites commentées de l’exposition Calo Carratalá, le sentiment du paysage à 15h
– Jeudis 14 et 28 mai
– Dimanche 10 mai
Visite flash de l’exposition Calo Carratalá, le sentiment du paysage à 15h
– Samedis 16 et 30 mai
Un format de 30 min qui vous permettra de découvrir l’œuvre de cet artiste
Visites gratuites après règlement du droit d’entrée au musée.
.
TARBES Rue Achile Jubinal Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 44 36 96 publics.musees@mairie-tarbes.fr
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English :
Guided tours of the exhibition Calo Carratalá, le sentiment du paysage at 3 pm:
– Thursdays May 14 and 28
– Sunday May 10th
Flash visit to the exhibition Calo Carratalá, le sentiment du paysage at 3pm:
– Saturdays May 16 and 30
A 30-minute format to discover this artist?s work
Visits free of charge after payment of museum admission fee.
L’événement Visites commentées du Musée Massey Tarbes a été mis à jour le 2026-05-05 par OT de Tarbes|CDT65
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