Visites commentées du site archéologique, Musée archéologique d’Argentomagus, Saint-Marcel

Visites commentées du site archéologique 13 et 14 juin Musée archéologique d’Argentomagus Indre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T15:00:00+02:00 – 2026-06-13T15:45:00+02:00

Fin : 2026-06-14T15:00:00+02:00 – 2026-06-14T15:45:00+02:00

Située sur un rebord de plateau dominant la rive droite de la Creuse, l’agglomération gallo-romaine d’Argentomagus couvre une superficie d’environ 70 hectares sur l’actuelle commune de Saint-Marcel (Indre).

Celle-ci s’est développée à partir de l’ancien oppidum gaulois devenu, dès le Ier siècle de notre ère, un centre politique, économique et religieux.

Le cheminement de visite s’articule autour des insulae (îlots) dont le réseau des rues est restitué par un platelage en traverses de bois, depuis le rempart jusqu’aux temples.

Un voyage dans le temps de l’oppidum gaulois à la ville romaine à ne pas manquer.

Musée archéologique d’Argentomagus Les Mersans, 36200 Saint-Marcel, France Saint-Marcel 36200 Indre Centre-Val de Loire +33254244731 https://www.argentomagus.fr Située sur un plateau surplombant la Creuse, la ville antique d’Argentomagus couvre une superficie d’environ 70 hectares sur l’actuelle commune de Saint-Marcel (Indre). Les fouilles archéologiques révèlent chaque année de nouvelles connaissances sur la ville enfouie : rues, quartiers, forum, basilique, théâtre…

Le musée, labellisé Musée de France, est édifié sur un quartier de l’agglomération et renferme des vestiges intégrés dans le bâtiment de 2 400 m2. Les espaces sont ponctués de nombreuses reconstitutions depuis la préhistoire jusqu’à l’époque gallo-romaine.

Conçu et réalisé par des scientifiques et des pédagogues, le Musée d’Argentomagus véhicule l’image d’une archéologie à la portée de tous, compréhensible et intelligible. 30km au sud ouest de Châteauroux

Située sur un rebord de plateau dominant la rive droite de la Creuse, l’agglomération gallo-romaine d’Argentomagus couvre une superficie d’environ 70 hectares sur l’actuelle commune de Saint-Marcel …

©Musée et site archéologiques d’Argentomagus