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AGENDA · Saverne

Visites commentées du Tribunal judiciaire Saverne

samedi 19 septembre 2026 · Saverne

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Adresse
7 rue du Tribunal
Ville
67700 Saverne
Département
Bas-Rhin
Tarif

Saverne

Visites commentées du Tribunal judiciaire

7 rue du Tribunal Saverne Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-19 15:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Visites commentées du tribunal et présentation d’une fresque réalisée par l’artiste Pierre Mallo et les jeunes du Centre éducatif fermé à Saverne.   .

7 rue du Tribunal Saverne 67700 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 71 61 51 

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English :

L’événement Visites commentées du Tribunal judiciaire Saverne a été mis à jour le 2026-08-27 par Office de tourisme de Saverne et sa région

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