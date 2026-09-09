Informations pratiques

Saverne

Visites commentées du Tribunal judiciaire

7 rue du Tribunal Saverne Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-19 15:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Visites commentées du tribunal et présentation d’une fresque réalisée par l’artiste Pierre Mallo et les jeunes du Centre éducatif fermé à Saverne. .

7 rue du Tribunal Saverne 67700 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 71 61 51

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English :

L’événement Visites commentées du Tribunal judiciaire Saverne a été mis à jour le 2026-08-27 par Office de tourisme de Saverne et sa région