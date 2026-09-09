AGENDA · Saverne
Visites commentées du Tribunal judiciaire Saverne
samedi 19 septembre 2026 · Saverne
Informations pratiques
Saverne
Visites commentées du Tribunal judiciaire
7 rue du Tribunal Saverne Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-19 15:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Visites commentées du tribunal et présentation d’une fresque réalisée par l’artiste Pierre Mallo et les jeunes du Centre éducatif fermé à Saverne. .
7 rue du Tribunal Saverne 67700 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 71 61 51
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English :
L’événement Visites commentées du Tribunal judiciaire Saverne a été mis à jour le 2026-08-27 par Office de tourisme de Saverne et sa région
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