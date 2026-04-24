Vichy

Visites commentées en calèche

Départ Rue du Parc Vichy Allier

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

5 à 10 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-13

Montez à bord d’une calèche vis-à-vis pour une promenade commentée au rythme des chevaux en centre-ville et en bordure des parcs à la découverte de l’architecture Napoléon III à Vichy.

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Départ Rue du Parc Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 98 71 94 contact@vichydestinations.fr

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English :

Climb aboard a horse-drawn carriage for a guided tour of Vichy?s Napoleon III architecture, to the rhythm of the horses, in the town center and along the parks.

L’événement Visites commentées en calèche Vichy a été mis à jour le 2026-04-19 par Vichy Destinations