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Visites commentées en calèche Vichy

Visites commentées en calèche Vichy samedi 13 juin 2026.

Adresse : Départ Rue du Parc

Ville : 03200 Vichy

Département : Allier

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : dimanche 14 juin 2026

Tarif : 12 12 12 5 à 10 ans

Vichy

Visites commentées en calèche

Départ Rue du Parc Vichy Allier

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

5 à 10 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13
fin : 2026-06-14

Date(s) :
2026-06-13

Montez à bord d’une calèche vis-à-vis pour une promenade commentée au rythme des chevaux en centre-ville et en bordure des parcs à la découverte de l’architecture Napoléon III à Vichy.
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Départ Rue du Parc Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 98 71 94  contact@vichydestinations.fr

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English :

Climb aboard a horse-drawn carriage for a guided tour of Vichy?s Napoleon III architecture, to the rhythm of the horses, in the town center and along the parks.

L’événement Visites commentées en calèche Vichy a été mis à jour le 2026-04-19 par Vichy Destinations

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