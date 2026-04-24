Visites commentées en calèche Vichy
Visites commentées en calèche Vichy samedi 13 juin 2026.
Vichy
Visites commentées en calèche
Départ Rue du Parc Vichy Allier
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
5 à 10 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-13
Montez à bord d’une calèche vis-à-vis pour une promenade commentée au rythme des chevaux en centre-ville et en bordure des parcs à la découverte de l’architecture Napoléon III à Vichy.
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Départ Rue du Parc Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 98 71 94 contact@vichydestinations.fr
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English :
Climb aboard a horse-drawn carriage for a guided tour of Vichy?s Napoleon III architecture, to the rhythm of the horses, in the town center and along the parks.
L’événement Visites commentées en calèche Vichy a été mis à jour le 2026-04-19 par Vichy Destinations
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